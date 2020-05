De acordo com informações a senhora de idade tinha problemas renais e estava na UTI da unidade e não resistiu, vindo a óbito por volta das 6h da manhã. A idosa morava no bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul.

Essa já é a segunda vítima, pois no dia 06, uma idosa de 97 anos, de Tarauacá (AC), morreu também no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul (AC), vítima do Covid-19.

Em breve a direção da unidade deverá se pronunciar com informações detalhadas.

Cruzeiro do Sul registrou até o dia de ontem 143 casos do novo coronavírus, com 09 curados e este sendo a segunda pessoa que morre na cidade.