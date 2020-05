Presidente da Câmara Municipal, vereador Clodoaldo Rodrigues prestigia o lançamento da operação verão 2020 em Cruzeiro do Sul

O pontapé inicial das obras será nas principais Avenidas da cidade, segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro. Sempre que as ações do poder executivo forem para ajudar as pessoas, a câmara municipal estará como parceira”, disse Clodoaldo.