A prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou, nesta quarta-feira, 13, o início da Operação Verão 2020. Mesmo com ações de enfrentamento à Covid-19, os trabalhos de manutenção e recapeamento de ruas não param.

O pontapé inicial das obras será nas principais Avenidas da cidade, segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro. Só nesta primeira etapa serão cinco quilômetros de rua que serão abertas na Av. Lauro Müller. Mais de 50 km de ruas serão recapeadas e mais uma grande parte recuperada.

“Chegando o verão nós vamos para aquelas ruas que as pessoas reclamavam. Estávamos esperando o verão chegar para o maquinário entrar nas ruas e pavimentar. Além disso, vamos iniciar novas ruas”.

Ilderlei destaca: “Precisávamos abrir esse eixo para melhor o fluxo do trânsito da nossa cidade. Ainda temos mais de R$ 6 milhões e recursos próprios para continuar com esses trabalhos nas ruas. Esse ano conseguiremos solucionar o problema do maior número de ruas”.

A gestão de Ilderlei Cordeiro é marcada pelo investimento em infraestrutura e cuidado com a mobilidade da população.