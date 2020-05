Nesta quarta-feira, 13, a prefeita Socorro Neri, acompanhada pelo secretário de Saúde da capital, Oteniel Almeida, visitou o local, conversou com moradores da região e servidores da unidade.

A UBS conta com médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O investimento, de aproximadamente R$ 600 mil, é resultado de emenda parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida e recursos próprios.

Moradora da região, a aposentada Francisca Franco de 68 anos, conta o alívio que é poder contar a partir de agora com uma unidade de saúde próxima de casa. “Nós estamos aqui no quilômetro 17 da Transacreana, antes a gente tinha que ir até o Palheiral, era onde ficava o posto mais próximo. Eu tô com umas dores nos rins, sentindo um cansaço, e já, já vou ser atendida pelo médico. Agradeço muito por agora ter esse posto aqui”.

A prefeita Socorro Neri disse que é muito importante poder entregar uma obra da Saúde que vai atender não apenas a população da Vila Manoel Marques, mas moradores de toda região próxima. “Esses atendimentos que vão poder ser realizados aqui chegam num momento muito importante. Nessa unidade as pessoas vão poder fazer o acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal e ter ao alcance tudo o que a saúde básica deve ter. Eu estou hoje muito feliz, mesmo não podendo fazer uma inauguração, pude conversar com a população e os trabalhadores de saúde dessa unidade pra que a gente faça os ajustes que faltam para que o trabalho fique ainda melhor. O que nós queremos é que a comunidade seja bem atendida e encontre aqui a orientação adequada para manter a saúde”.

A enfermeira Rafaela Chagas, que coordena a unidade, destacou que a UBS também realiza ações do Programa Saúde da Família, mas que devido as orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS) por causa da pandemia do novo coronavírus, houve alterações na rotina do programa.

“O nosso trabalho é essencial e não parou. Temos feito visitas pré-agendadas para pessoas do grupo de risco, hipertensos, diabéticos e acamados, que estão cadastrados no programa. Também temos recomendado o isolamento e ao fazer as visitas seguimos todas as normas e procedimentos recomendados”, finalizou.