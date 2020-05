Na tarde desta terça-feira, 12, a Polícia Militar do Acre prendeu uma mulher por tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes, no bairro Várzea, em Cruzeiro do Sul. A ação foi realizada pelo Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 6° Batalhão, responsável pelo policiamento no município.

A guarnição realizava o patrulhamento quando avistou dois homens em atitude suspeita. Ao se aproximarem para a abordagem, os dois indivíduos saíram em fuga e deixaram para trás uma moto Honda Fan, que estava com o lacre rompido. Durante a perseguição pelo “trapiche” da lavanderia, os policiais identificaram um ponto de venda de drogas em uma das casas por onde os suspeitos passaram.

No local, foram apreendidas 19 trouxinhas de cocaína, 36 gramas de maconha, uma balança de precisão e 550 reais em notas trocadas. Uma mulher que estava no local, assumiu ser a proprietária da droga. Ela e os itens apreendidos foram encaminhados a delegacia local para os demais procedimentos do flagrante.