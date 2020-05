Assessoria – O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) recebeu nesta quarta-feira, 13, uma remessa de equipamentos de proteção individual, material de limpeza e aparelhos específicos para as ações de combate ao novo coronavírus.

No início da pandemia, o ISE realizou um pedido junto ao Governo do Estado, o qual apontava para a compra emergencial de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a prevenção contra o novo coronavírus. Desta forma, na manhã desta quarta-feira, a primeira remessa dos materiais solicitados foi recebida e será distribuída entre os oito centros socioeducativos do estado.

“Esses recursos são oriundos do Programa de Trabalho e têm como objetivo proporcionar cuidados necessários para prevenção e combate na transmissão comunitária do coronavírus nos colaboradores que compõem a estrutura organizacional dos oito centros socioeducativos do estado do Acre, bem como dos adolescentes internos nessas unidades”, explicou o presidente do ISE, Rogério Silva.

Ele destacou que o órgão também conta com a parceria de um grupo de estudantes de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), os quais forneceram capacetes de proteção e outros equipamentos que ainda serão entregues pelo grupo.

Entre os materiais adquiridos pelo ISE estão 540 garrafas de álcool 70% líquido, 768 frascos com álcool em gel 70%, 240 luvas, 2.400 toucas descartáveis, 2.040 sabonetes em barra, 720 pacotes de sabão em pó, 360 papéis toalhas e 28 mil máscaras descartáveis.