Assessoria – A Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), órgão gestor das políticas culturais do Estado, publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 13, a retificação do Edital ConectCultura – Arte Vive, que visa selecionar entidades e artistas para promoverem apresentações em formato digital, por meio de lives.

A nova retificação do edital, originariamente publicado no dia 30 de abril, traz uma série de alterações, no intuito de desburocratizar mais ainda a participação dos interessados, especialmente dos artistas acreanos que tiveram sua fonte de renda comprometida devido à pandemia da Covid-19 e que poderão ser beneficiados com essa medida emergencial adotada pelo governo.

A partir dessa retificação, os artistas poderão realizar suas inscrições on-line, através de endereço de e-mail constante no edital, cujo processo será gerenciado pela própria FEM, que se responsabilizará de encaminhar a relação dos artistas habilitados para que as entidades realizem o sorteio.

Segundo o Presidente da FEM, Manoel Pedro (Correinha), a Comissão de Elaboração do Edital procurou ouvir muitas das reivindicações da classe artística e adequá-las à proposta inicial do certame, que é contar com a participação das entidades sem fins lucrativos para beneficiar os próprios fazedores de cultura.

“Considerando que, para nós, a prioridade é que o recurso chegue sem maiores obstáculos até as mãos do artista, a participação das entidades se tornou o melhor caminho possível, do ponto de vista da legalidade e dos procedimentos indispensáveis à administração pública. Com isso, estamos desobrigando os artistas de apresentarem certidões de regularidade, entre outros documentos, e ainda dando um incentivo financeiro para as entidades que desempenharão esse papel importante”, destacou Correinha.

O edital dispõe que cada entidade selecionada receberá R$ 8 mil reais, a título de incentivo e para custeio de tributos e/ou eventuais despesas. Além disso, o valor total do edital passou a ser de R$ 106 mil reais, que é 6% maior do que o montante disponibilizado na versão anterior à essa retificação.

O prazo de inscrição das entidades foi estendido para 20 de maio e as inscrições dos artistas com o prazo definido de 13 a 26 de maio.

Outras informações podem ser obtidas a partir do Edital e dos canais disponibilizados pela Fundação Elias Mansour (FEM).

ANEXO I – EDITAL CONECTCULTURA

ANEXO II – EDITAL CONECTCULTURA

ANEXO III – EDITAL CONECTCULTURA

EDITAL CONECTCULTURA – ARTE VIVE