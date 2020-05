Centenas de trabalhadores do Depasa estão pressionando a autarquia para que possa fazer o pagamento de suas verbas rescisória, enquanto isso o ex-secretário da SEINFRA que foi demitido no dia 3 de março do cargo comissionado que ocupava no governo Gladson.

A angústia da grande maioria, se dar porque no cadastro previdenciário, estes cidadãos aparecem com emprego formal vinculado ao RPPS, todos vinculado a RAIS.

Os servidores do Depasa eram provisórios, outros comissionados e ao serem demitidos ainda no ano passado, outros no final da gestão do governo anterior e até hoje não tiveram respostas positiva.

A direção do órgão afirma que o impedimento se dar por conta de uma ação na justiça federal, mas que já apresentou um documento para que eles saiam do cadastro de vínculo com estado.

Os trabalhadores mesmo desempregados não estão acessando o auxílio emergencial do governo federal e isso virou uma angústia para eles, que não sabem mais a quem recorrer.

Thiago Caetano recebeu sua verba rescisória de quase R$ 11 mil, mesmo sendo demitido a pouco tempo, este veio a furar a fila dos que olham no portal da Transparência diariamente, na torcida para que seus vencimentos estejam nas suas contas.

São ao total mais de 300 trabalhadores que amargam a espera aflita, sem uma resposta da direção do DEPASA.

Uma pregunta fica no ar, ‘Por que que só o DEPASA não estar pagando verbas rescisórias’?

Com a resposta, o diretor-presidente Sebastião Fonseca.