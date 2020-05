Com milhares de pessoas doentes e à procura de atendimento devido à Covid-19 na capital acreana, uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) foi entregue em Rio Branco nesta quarta-feira (13).

No local, as pessoas também poderão fazer acompanhamento de doenças crônicas e pré-natal. Uma equipe formada por médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde estarão à disposição da população. Em breve, uma Unidade de Referência da Atenção Primária (URAP)na comunidade São Francisco será inaugurada com os recursos destinados por Perpétua.

“Fico muito feliz e satisfeita por ver os resultados do meu trabalho dessa forma. Os moradores região merecem e têm direito a um atendimento de qualidade. Essa inauguração ganha um significado ainda mais especial por ter acontecido neste momento de pandemia e servirá como mais um ponto de apoio à Saúde em Rio Branco”, afirmou Perpétua.

Outra unidade

Em junho do ano passado, também com recursos empenhados por Perpétua, a Prefeitura de Rio Branco inaugurou uma UBS na Comunidade Albert Sampaio. A estimativa era de que mais de duas mil famílias fossem atendidas no local. Na época, a deputada comemorou a inauguração porque as pessoas não precisariam ir para longe de suas casas para serem atendidas.