Uma equipe da Polícia Civil do município de Sena Madureira, fez a coleta do depoimento de três testemunhas de forma manuscrita devido ao local ser de difícil acesso.

A polícia foi até o Km 38 da BR-364, onde percorreram mais 50 km no ramal do Ouro, para chegar ao destino final, no ramal de Deus.

As testemunhas foram ouvidas pela polícia nesta terça-feira (12). O delegado Marcos Frank disse que o caso é de um homem de 50 anos, que foi preso no dia 1º de abril deste ano, suspeito de abusar da filha de 5 anos e de violência doméstica.

A preocupação da polícia era de garantir a coleta do depoimento das testemunhas, que moram no local e enfrentam dificuldade de locomoção, para acrescentar a oitiva ao inquérito policial porque o suspeito do crime já está preso.

“Deu oito pranchadas de terçado nas costas da mulher. Ele atingiu ela nas costas, nesse ramal, na presença de várias pessoas, por ele ter abusado da filha”, disse.

Frank explicou que com o réu preso, a polícia tem 10 dias para fazer remessa do inquérito ao Judiciário. Ele fez a remessa, só que ainda faltava ouvir algumas testemunhas e, por isso, foram ao ramal por ser mais rápida a ação.

“A gente foi tirar as dúvidas e ver o que realmente aconteceu. Pela falta de comunicação e pelas testemunhas que precisavam ser ouvidas, tomamos a iniciativa de ir até o local, porque acredito que seja mais célere do que intimar a pessoa e ela vir aqui. E até menos custoso para a testemunha e foi feito manuscrito”, acrescentou o delegado.

Prisão

O homem foi preso e autuado em flagrante no dia 1º de abril e encaminhado ao presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. O delegado informou que ele negou as acusações. Mas, o exame atestou ato libidinoso contra a criança. E o corpo de delito também comprovou as agressões a mulher.

Na época do fato, o delegado disse que a mulher foi a delegacia e denunciou o caso da agressão. “A filha dela tinha se queixado de suposto abuso por parte dele, então ela foi perguntar a ele sobre isso e ele ficou com raiva e atingiu ela com o lado do terçado”, explicou o delegado.

Após as agressões, o homem ainda teria ameaçado a mulher com uma espingarda, o que motivou a prisão dele em flagrante.

Por Alcinete Gadelha, G1 Acre