O ex-prefeito do município de Brasileia, o emedebista Aldemir Lopes da Silva, teve um de seus bens penhorado pelo Tribunal de Justiça-Primeira Câmara Civil, sendo ele o balneário Cumarurana, localizado no km 10 da Estrada do Pacífico, zona rural de Brasileia.

A penhora se deu devido ao cumprimento da sentença proposto pelo Ministério Público do Estado do Acre, em desfavor do ex-prefeito Aldemir Lopes, em vista de sua condenação por improbidade administrativa, visando a execução da quantia inicial de R$ 139.160,10 (cento e trinta e nove mil, cento e sessenta reais e dez centavos).

Mas diante da decisão de penhora, o ex-prefeito Aldemir, tentou burlar a justiça, afirmando não ser o proprietário do balneário Cumarurana. Mas a justiça comprovou que Aldemir não só estava tentando engana-lá, como também é o proprietário efetivo do imóvel em questão, e que unicamente agiu com o intuito de ocultar bens.

Entenda o caso

O balneário, apesar de ser de Aldemir Lopes, está em nome de Marcos Kley Mezerhane da Silva (filho de Aldemir). No processo, consta um agravo de instrumento (Agravo de instrumento é o recurso interposto, em regra, contra decisões interlocutórias) com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcos Kley alegando inconformismo com a decisão do juízo cível da comarca de Brasileia.

Marcos Kley, contesta a decisão do juízo alegando não ser parte na ação de cumprimento de sentença que resultou na penhora do balneário que aparentemente seria de sua propriedade e posse, afirmando que a decisão de penhora não tem fundamento.

Mas a justiça rejeitou o recurso de Marcos Kley, assegurando que embora em cartório registrado o balneário em seu nome, o imóvel pertence efetivamente a Aldemir Lopes que o transferiu unicamente com o intuito de ocultar bens de vez que indicado como de sua propriedade ao Tribunal Regional Eleitoral quando ocorreu sua candidatura no exercício de 2008.

A informação de que Aldemir é o proprietário do Cumarurana foi confirmada pelas declarações de testemunhas durante a prática de serviços judiciais no local, que confirmou a propriedade de Aldemir Lopes, sobre o balneário, além de registro de animais bovinos junto ao IDAF por este indicado o imóvel além de figurar o imóvel como de sua propriedade nas ultimas declarações de imposto de renda à Receita Federal.

O INCRA emitiu Título de Domínio sob condição resolutiva do balneário em nome de Marcos Kley, somente após o trâmite da ação de improbidade administrativa na qual Aldemir foi condenado, circunstância que leva a justiça acreditar em hipótese de fraude à execução prévia, restando demonstrado o requisito da insolvência, quando aproximadamente há dezoito anos sem obter sucesso em localizar bens penhoráveis em nome de Aldemir Lopes da Silva.

