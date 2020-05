Dois detentos que estavam em um alojamento destinado aos casos suspeitos de Covid-19 da Unidade Penitenciária do Quinari, em Senador Guiomard, no interior do Acre, fugiram na noite desta terça-feira (12). Outros três presos que também tentaram fugir foram recapturados pelos policiais penais.

Os cinco detentos usaram uma ferramenta artesanal para abrir as cinco celas do alojamento 1, passaram pela tela de proteção da parte superior do prédio e em seguida escalaram o muro da unidade. Entre os presos foragidos estão Nelinho Ferreira Lima e Jhon Kenedy Souza Barbosa.

Na Unidade Penitenciária do Quinari, 26 casos foram considerados suspeitos. Destes, seis foram confirmados, sendo que um morreu. Outros 20 permanecem em análise e 41 fazem parte do grupo de risco.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) disse que dois dos detentos foram pegos pelos policiais penais ainda dentro do presídio no momento da tentativa de fuga e um terceiro foi capturado já na área externa da unidade.

No alojamento 1, segundo o Iapen, tem 15 presos cumprindo quarentena por terem apresentado sintomas de Covid-19, os demais casos suspeitos estão em outro alojamento.

No caso dos cinco que participaram da fuga, os testes para a doença deram negativo, porém, por uma questão de protocolo de saúde, eles permaneciam em quarentena pelo período de 14 dias.

Os três recapturados foram encaminhamentos para um isolamento preventivo em outro pavilhão também destinado a casos de Covid-19. Ainda de acordo com o Iapen, eles devem responder processo administrativo disciplinar. As buscas continuam sendo realizadas com intuito de encontrar os dois foragidos.

No último domingo (11), no Complexo Penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde também foi registrada uma fuga. Dois detentos foram capturados e o preso Rodrigo Duarte Gomes conseguiu deixar a unidade. Ele continua foragido. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre