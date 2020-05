O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) , médico infectologista, apresentou uma indicação ao governo do estado e reforçou seu pedido durante sua fala na sessão virtual para que sejam encaminhados testes rápidos para Covid-19 para as Prefeituras de Jordão, de Marechal Thaumaturgo e de Santa Rosa do Purus. Essas cidades são isoladas das demais por via terrestre. Com exceção de Jordão, nos outros dois municípios têm pacientes contaminados pelo Coronavírus.

O deputado solicitou ainda que a Sesacre providencie um centro de suporte avançado na regional Tarauacá e Envira, para atender as demanda das cidades: de Feijó, Tarauacá e Jordão. O parlamentar fez o mesmo pedido para a regional do Purus.

Outra solicitação do deputado, foi para que os médicos tenham acessos ao protocolo assistencial ao Covid-19, pois nele está todo o curso da doença, os exames que precisam ser solicitados , a sensibilidade de cada exame e os medicamentos.

“O governo do Estado precisa providenciar testes para Jordão, Marechal e Santa Rosa. Além disso, tanto a região de Tarauacá e Envira, como a regional do Purus requer que seja construído um suporte avançado de apoio ao Covid-19. Sem estrutura material não é possível vencer o Coronavírus”, desta o médico Jenilson Leite.