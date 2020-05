A informação foi repassada por um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira que preferiu não se identificar.

A parlamentar que teve agenda extensa no município durante todo o dia ao lado do esposo e prefeito Mazinho Serafim (MDB) só ficou sabendo do resultado do exame no final do dia desta terça (12).

Segundo informações, após o resultado o clima de tensão e preocupação foi grande entre os que estavam durante todo o dia ao lado da deputada.

Com o resultado positivo, todos que tiveram contato com a parlamentar devem procurar o centro de referência em Covid-19 para fazer o testes, e se também for positivo, devem se isolar imediatamente. Ao menos essas são as recomendações das autoridades mundiais em saúde.

A deputada deve também entrar em isolamento social até sua cura, quando poderá voltar as suas atividades normais.

Por yaco news