Com 20 novos casos de Coronavírus nas últimas 24 horas, o número de infectados em Cruzeiro do Sul sobe para 163

Os números avançam e a prefeitura segue orientando para que as pessoas colaborem com as regras de decreto estipulados pelo governo estadual e municipal.