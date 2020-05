Assessoria – Com o propósito de oferecer conforto aos profissionais da saúde, o Governo do Estado criou um alojamento de quarentena para evitar que esses profissionais transmitam a Covid-19 para seus familiares na volta para casa. O espaço aconchegante, dotado de condições especiais para higiene e lazer, ganha nessa segunda-feira, 11, seus primeiros hóspedes.

A laboratorista Aglanair Mendonça, que trabalha no Laboratório Mérieux, declarou: “Decidimos vir para cá pela estrutura. A gente vai ter muito conforto aqui, e essa estrutura foi algo genial. A partir de hoje nós vamos ficar aqui. Tem mais espaço para a gente relaxar”.

A biomédica Aglanair Ferreira disse ainda que a mãe dela também trabalha na área da saúde, correndo o risco de ser contaminada por ela e depois de contaminar seus colegas de trabalho, comprometendo a realização dos exames laboratoriais.

A funcionária do laboratório estava em confinamento por 30 dias em um local cedido pela Fundação Hospitalar, juntamente com uma equipe de 11 pessoas, mas ao conhecer o alojamento criado pelo Estado, achou melhor mudar para lá, já que tem uma área de lazer, uma cozinha e uma confortável área de recepção, tudo com muito mais espaço.

A laboratorista agradeceu a área de repouso cedida pela Fundação Hospitalar, reconhecendo que a mesma é confortável para a estadia que precisa.