O Acre registra mais uma morte por Covid-19, nesta quarta-feira, 13. A idosa R. R. D., 84 anos, residia em Cruzeiro do Sul e deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital do Juruá no dia 7 de maio, e veio à óbito nesta quarta, subindo de 51 para 52 o número oficial de mortos pela doença.

Até o momento, o estado conta com 5.991 notificações, sendo que desse total, pelo menos 3.462 foram descartados e, 832 segue aguardando resultado de exame no Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Os primeiros casos da doença no Acre foram registrados no dia 17 de março, quando existiam apenas 3 pessoas infectadas.

Confira o boletim na íntegra: