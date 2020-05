Urgente: Com 19 novos casos de covid-19 confirmados nesta terça-feira, Cruzeiro do...

As autoridades de saúde se mostram preocupadas com avanço do Nono Coronavírus na cidade de Cruzeiro do Sul, que se alastrou em uma velocidade muito rápida nas últimas duas semanas