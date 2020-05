Em menos de cinco meses, Rio Branco já registrou 80 ocorrências de incêndios em prédios e residências, segundo dados do Corpo de Bombeiros que contam desde o dia 1º de janeiro deste ano, até o dia 10 de maio.

“Tivemos bastante, mas, no mesmo período do ano passado, houve mais incêndios do que esse ano [113 ao todo]. A gente tem incêndio praticamente todos os dias, desde princípio de incêndio, a de maior porte”, explica o major Claudio Falcão dos bombeiros.

Um dos últimos incêndios registrados na capital acreana, foi o que deixou a aposentada Odília Fernandes da Silva, de 67 anos, com quase todo o corpo queimado após uma explosão causada por vazamento de gás de cozinha, no último dia 8.

O major disse que a maioria dos incêndios são causados por problemas elétricos, que incluem fiação mal redimensionada, mau uso e falta de manutenção. E em seguida por problemas na instalação de botijões de gás.

“A rede elétrica é a questão número um de causas de incêndios. Às vezes, por falta de manutenção, fios ressecados, alta carga de equipamentos em fiação que não são proporcionais”, pontuou.

Já o segundo maior causador de incêndios são as botijas de gás. Segundo o major, a maior parte destes acidentes ocorrem por falha humana.

“O que nós observamos é que sempre que há um incêndio envolvendo esse tipo de produto é por uma falha humana. A pessoa não está utilizando da maneira correta o produto. É o vencimento do equipamento que é a mangueira e o regulador de pressão. Outra coisa é defeito que vem na rosca e fica vazando, tem que fazer teste com água e sabão”, afirma.

O conselho, segundo Falcão é nunca utilizar a mangueira passando por trás do fogão porque no caso, sempre que há o uso do forno, aquece o fogão e a mangueira que acaba derretendo e começa o incêndio. E também recomenda que a botija seja instalada em locais arejados. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre