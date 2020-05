Nas últimas 24 horas Cruzeiro do Sul foi a cidade acreana que mais apresentou casos de infectados pelo novo Coronovírus, tendo 38 novos casos, alcançando a marca de 124 pessoa com o vírus

O vereador e presidente da câmara municipal de Cruzeiro do Sul Clodoaldo Rodrigues (Progressistas), elogiou as instituições públicas tanto municiais e estaduais, que se unificam na luta para encontrar alternativas que possam minimizar o sofrimento dos acreanos e em especial dos cruzeirenses.

Para o parlamentar as ações de restrição de diversas atividades geram alguns conflitos e insatisfação entre algumas camaradas de trabalhadores, mas que é segundo a medicina esta é a única alternativa de evitar uma catástrofe.

“O prefeito tem assumido o comando das ações de controle e combate ao Covid-19 e nós do parlamento municipal só temos é que apoiar, seja votando as pautas de interesse da cidade, ou fortalecendo as orientações para que as pessoas cumpram as medidas determinadas e assim façam sua parte. Nos lugares onde o isolamento social foi respeitado os números provam que este é o melhor enfrentamento contra essa doença terrível,” afirmou.

Clodoaldo se diz preocupado com a rapidez com que a doença se alastra em Cruzeiro do Sul e diz que o parlamento municipal está pronto, caso tenha que atuar para ajudar a melhorar as ações de enfrentamento.