A Polícia Civil do Acre acredita que a jovem Cristina Raquel dos Santos Barros, de 20 anos, que morreu na madrugada de domingo (10) no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco, tenha sido vítima de homicídio. A primeira hipótese levantada foi de que a vítima participava de uma brincadeira quando levou um tiro e morreu.

A Polícia Militar informou que a informação da brincadeira foi repassada por populares. A vítima e o suspeito, que não teve o nome divulgado, estariam brincando de roleta-russa com uma arma, que teria disparado acidentalmente.

Nesta segunda-feira (11), o delegado que conduz as investigações, Martin Hessel, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), contou que não descarta nenhuma hipótese para o crime, mas afirmou que o caso é tratado como homicídio desde o início. A Polícia Civil também ainda não sabe com quantos tiros a vítima foi morta.

“As informações ainda são poucas, nossa equipe de investigação está em campo colhendo todas as informações possíveis. Não podemos descartar nenhuma hipótese, mas a motivação só vamos poder falar após a oitiva das pessoas que estiveram com a vítima e também a identificação e oitiva do suposto autor”, complementou.