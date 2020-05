Qualquer avaliação ou crítica sobre a aquisição de álcool gel pela prefeitura de Rio Branco no início da crise gerada pela pandemia de covid-19 que não levar em conta o contexto daquele momento não poderá ser considerada justa ou honesta. Dito isso, deve-se lembrar que há muita gente fazendo, não apenas críticas ou avaliações, mas fazendo denúncias sem considerar esse contexto.

A prefeita Socorro Neri, assim como seus assessores diretos ligados à área de saúde, são os alvos de tais denúncias que surgiram, inicialmente, a partir de postagens de militantes políticos da oposição e culminaram formando eco na voz de candidatos que concorrem à Prefeitura e ao Parlamento Municipal.

Hoje, porém, uma nota técnica produzida pela Controladoria Geral do Município (CGM) desmonta todos os argumentos críticos apresentados até agora, pois apresenta um relato cronológico que vai desde o momento em que se discute as primeiras ações para combater o avanço do coronavírus na capital até o momento em que o tema chega a ser debatido na Câmara de Rio Branco.