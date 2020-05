Um internauta nos enviou uma imagem que registrou o quanto o saguão de espera da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito de Rio Branco, estava completamente lotada de pessoas com sintomas de COVID-19.

O boletim completo da Sesacre desta terça-feira, 12, mostra que há 1.590 casos confirmados de coronavírus no estado, sendo que 997 contaminados encontram-se em isolamento domiciliar, 54 estão internados e 488 já receberam alta, ou seja, estão curados da doença.

As orientações das autoridades ainda são ignoradas por parte da população, que não compreendeu a gravidade do problema.

Em Rio Branco já existe fila de pacientes para ocupação de um leito de UTI, o que agrava ainda mais a situação e pode ser o fator que levará mais pessoas ao desespero.

Hospitais de campanha estão sendo levantados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, as duas maiores cidades do Acre e onde o vírus causa maior número de infectados.

O governador segue diariamente pedindo ajuda da população, para que esta venha a fazer sua parte e contribuir para uma saída menos demorada dessa curva que só cresce.