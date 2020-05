Assessoria – O Governo do Acre recebeu um ofício do Hospital de Amor, com sede em Barretos/SP, no qual informa a liberação do espaço físico da unidade sediada em Rio Branco para ser utilizada no tratamento e combate ao novo coronavírus.

A solicitação partiu do gabinete da deputada federal Mara Rocha, que enviou o pedido ao presidente do Conselho Consultivo do hospital em Barretos, Henrique Duarte Prata, solicitando a estrutura física da unidade local para atender pacientes com coronavírus, visto que os atendimentos na instituição estão parados por conta da pandemia causada pela doença.

O Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, é uma instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer. Atualmente, está presente em vários estados do país, incluindo o Acre.

O vice-governador Major Rocha auxiliou nas tratativas para a liberação do hospital para o Estado.

Ainda de acordo com o vice-governador, o Estado buscará recursos para que o funcionamento do hospital inicie o mais rápido possível. Uma visita técnica por parte do presidente do hospital está prevista para ocorrer em breve, para avaliar as condições do local.