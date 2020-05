O Governo do Estado ganhará mais um importante aliado no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O Instituto Federal do Acre (Ifac) está nos ajustes finais do aplicativo Previna.

A ferramenta também disponibilizará um questionário virtual para que o usuário faça seu próprio autodiagnóstico para saber se possui os sintomas da doença. Além da criação de um banco de dados de possíveis infectados, o governo terá a localização de cada pessoa que se cadastrar no aplicativo. Posteriormente, o mecanismo auxiliará a Sesacre no diagnóstico de doenças endêmicas, como dengue e febre amarela.

Na tarde desta terça-feira, 12, o governador Gladson Cameli conheceu a iniciativa e pode acompanhar o funcionamento do software criado por estudantes e servidores do Ifac. O gestor não tem dúvidas que o aplicativo será um sucesso e importante aliado para combater o vírus.

“O que mais me chamou atenção foi a criatividade e isso demonstra que temos pessoas extremamente capacitadas em nosso estado. Espero que esse aplicativo seja disponibilizado para que as pessoas possam ter acesso a essa importante ferramenta que vai nos ajudar a fazer o monitoramento e contribuir para salvar vidas”, afirmou Gladson.

O chefe do Executivo destacou ainda a união entre as instituições como fundamental para vencer à Covid-19. Cameli deixou claro que sua gestão está aberta para sugestões e parcerias que contribuam para o desenvolvimento do Acre.

“As instituições que estão nos procurando querem nos ajudar estendendo a mão neste momento que tanto precisamos. Esse aplicativo não servirá apenas para esse período, mas nos será muito útil após a pandemia. Imaginem a economia que isso trará para os cofres do Estado. São parcerias como esta que queremos ampliar e o Ifac é uma instituição séria que tem muito a contribuir com a nossa população”, argumentou Gladson.

Presente na reunião, o secretário Alysson Bestene também fez questão de agradecer o apoio dado pelo Ifac. “O governo não vem medindo esforços para melhorar nossa estrutura hospitalar para enfrentarmos essa pandemia. Recebemos com muita satisfação essa ajuda do Ifac, por meio do aplicativo Previna e tenho certeza que isso vai nos ajudar muito”, salientou.

Na oportunidade, a assinatura de um termo de cooperação técnica formalizou a parceria entre Governo do Estado e Ifac no desenvolvimento e utilização do aplicativo Previna.

De acordo com a reitora do Instituto Federal do Acre, Rosana Cavalcante, a ferramenta estará disponível ao público no início de junho. Segundo a gestora, o software obedece todos os critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o combate ao coronavírus.

“Queremos lançar o aplicativo nos primeiros dias de junho. Os protocolos que usamos são os mesmos estabelecidos pelo SUS para enfrentamento da Covid-19 e será uma importante ferramenta de tomada de decisão por parte do governo. O momento é de unir as nossas forças e dizer que a nossa luta é pela vida”, declarou.

Além do aplicativo, o Ifac iniciou a produção de máscaras e muito em breve fabricará outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), detergente, álcool em gel e sabão biodegradável que serão doados para os profissionais de Saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus.