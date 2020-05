O boletim desta terça-feira (12), mostra que o município de Brasileia tem mais 2 casos de coronavírus confirmados, o número no total chega a 3 pessoas infectadas e 33 em análise.

Antes mesmo de o primeiro caso de coronavírus ser notificado no município, a prefeitura de Brasileia, juntamente com o governo do estado vinha tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação, desde a publicação de decretos, proibições, cancelamentos e eventos e mudança de hábitos.

O boletim completo mostra que há 1.590 casos confirmados de coronavírus no estado, sendo que 997 contaminados encontram-se em isolamento domiciliar, 54 estão internados e 488 já receberam alta, ou seja, estão curados da doença.

Pelo menos 5.580 casos de Covid-19 foram notificados no Acre, do dia 2 de março até esta terça-feira, 12. Desse total, ao menos 3.307 casos foram descartados porque deram negativo para a doença. Outros 680 seguem aguardando resultado.

Mais 130 novos casos positivos foram registrados nas últimas 24 horas, subindo de 1.460 para 1.590 o total de pessoas contaminadas. O número de mortos é de 51, sendo que 7 foram registrados nesta terça-feira.

Confira o boletim na íntegra