O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), médico infectologista e membro de Comissão de Saúde da ALEAC, esteve presente no protesto dos servidores da UPA do segundo Distrito de Rio Branco. Os trabalhadores de saúde cobram mais apoio do governo do estado, para poder lidar com os pacientes de Covid-19.

O ato ocorreu na tarde desta segunda-feira, na frente da Unidade de Pronto Atendimento. Eles cobram melhores condições de trabalho, mais pessoas para ajudar, mais equipamentos e mais insumos uma vez que são poucos técnicos de enfermagem para trinta pacientes, o que é humanamente impossível realizar um atendimento de qualidade.

O deputado participou do ato a convite dos servidores. Leite destacou que não é possível lidar com pacientes com Coronavírus com pouco recursos humanos e materiais, o governo precisar investir mais na UPA. “Os servidores precisamos de apoio para realizar um bom trabalho. Lidar com pacientes com Covid-19 não é fácil, principalmente quando falta insumos materiais e pessoas”.

“A população precisa ser bem atendida e de forma rápida, para isso precisamos de boas condições de trabalho aos nossos servidores”, enfatiza o médico deputado.