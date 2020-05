O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), médico infectologista, parabenizou os profissionais na sessão desta terça-feira ( 12), data que é celebrado mundialmente o dia do enfermagem e do enfermeiro (a). Leite enfatizou os profissionais estão entre os mais importantes diante do momento que estamos vivendo. ” Quero parabenizar toda classe de enfermagem do Acre, pois no meio dessa pandemia que tem agredido o mundo e o nosso estado, esses profissionais tem sido destaque.

O parlamentar destacou que a vida dos enfermeiros não tem sido fácil, pois além de lutar contra o inimigo invisível, ainda tem que lutar contra a falta de condições de trabalho. ” Ontem fui fazer uma visita na UPA, principal hospital de combate ao Covid-19, chegando lá tinha um protesto por melhores condições de trabalho, por mais equipamentos. Diante disso, apresentei várias indicações, cujo objetivo é a destinação de mais insumos , além de recursos humanos , para melhorar a condição de atendimento. É necessário olhar para UPA como a unidade de referência”, afirma o deputado.

Na oportunidade, Jenilson Leite pediu que o governo olhasse para projeto de terceirização da saúde, uma vez que o mesmo não tem condições de transitar na Casa neste momento. “Não é possível fazer uma mudança tão grande na vida profissional dos servidores, o vínculo profissional, carga horária, no meio dessa pandemia”, protesta Leite.

O dia 12 de maio é comemorado mundialmente como o Dia da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florence Nightingale, marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820. No Brasil, além do Dia do Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, data instituída em meados dos anos 40, em homenagem a dois grandes personagens da Enfermagem no mundo: Florence Nigthingale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

Além disso, OMS definiu que 2020 é o ano da enfermagem.