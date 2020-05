Mesmo em tempos de pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul continua com os projetos de iluminação nos campos de futebol da Zona Rural.

Neste fim de semana, a equipe implantou os postes de iluminação dos campos de futebol do Deracre, Belo Jardim e Santa Luzia do Pentecostes. Com esta primeira etapa concluída, basta instalar os refletores.

A expectativa é de que os campos sejam inaugurados assim que essa crise causada pelo coronavírus seja superada.

“Nossa equipe está nas ruas trabalhando para continuar com as melhorias da nossa cidade. Lembrando que estamos com equipes reduzidas e seguindo todas a recomendações de prevenção como uso de máscaras e de álcool em gel”, disse o prefeito Ilderlei Cordeiro.