O Centro Socioeducativo Juruá, em Cruzeiro do Sul, registrou recentemente o caso de um agente socioeducativo que testou positivo para Covid-19. Com isso, as medidas já adotadas no interior da unidade foram reforçadas para evitar o avanço da contaminação. Por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) realizou nesta sexta-feira, 8, testes rápidos em 11 servidores da unidade.

A demanda está estabelecida no Plano de Contingência do ISE e é fruto de articulação entre as equipes de saúde do Instituto com o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Sesacre, a Área Técnica de Saúde dos Adolescentes e Jovens (SAJ) do Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos (Dape) e o Centro de Operações de Emergência (COE) Covid-19.

O presidente do ISE, Rogério Silva, explicou que a Sesacre realizou o repasse dos testes rápidos que foram utilizados com os servidores e o Instituto providenciou o encaminhamento de equipe de saúde própria que foi devidamente treinada pela Vigilância Epidemiológica. “Nós preparamos uma equipe aqui da capital com dois profissionais de saúde e mais um profissional lá de Cruzeiro do Sul, do próprio Centro Socioeducativo Juruá, para a realização desses exames”, disse.

Concomitante a isso, a equipe também levou uma remessa de material de limpeza para reforçar a higienização e desinfecção no ambiente da unidade. “Além disso, equipamentos de proteção individual foram enviados para garantir melhores condições de trabalho aos servidores”, esclareceu o presidente.