A Prefeitura de Xapuri objetivando atender as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos os servidores das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que lidam diretamente com a população e com o combate ao coronavírus.

Os EPI’s foram adquiridos com verbas oriundas de repasse do Governo Federal destinadas ao combate do Covid-19, com objetivo de dar mais segurança aos profissionais de saúde que estão mais expostos ao novo coronavírus e outras enfermidades.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Wagner Menezes, “o enfrentamento ao Coronavírus é constante em Xapuri, fruto do empenho e dedicação dos profissionais de saúde, sejam eles estaduais ou municipais, que vêm mostrando amor à profissão e compromisso com o próximo, doando-se grandiosamente num esforço coletivo de combate a este vírus tão perigoso. Como gestão, o que temos de fazer, estamos fazendo, possibilitando as melhores condições possíveis de trabalho aos nossos guerreiros combatentes”, destacou Wagner.

A Prefeitura de Xapuri garantiu material para as 04 Unidades de Saúde do município, a saber: Unidade Félix Bestene Neto (Unidade de Referência), Tia Vicência, José Francisco Silva e Mauro José Lima de Souza.

A gestão do município está trabalhando na compra de mais itens de segurança para serem entregues ao longo das próximas semanas, garantido assim a segurança dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde.