A Prefeitura de Xapuri compartilha a campanha do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) intitulada “Isolamento Social Salva Vidas”, e pede que a população assista, tome conhecimento e compartilhe. Trata-se de uma iniciativa para conscientizar as pessoas do momento delicado que a humanidade vive, e da necessidade de respeitar os decretos estaduais e municipais, e as orientações das autoridades sanitárias, para evitar óbitos.

O administração municipal informa que criou uma página para população acompanhar todas as ações, campanhas, legislações, licitações, protocolos e gastos/despesas com ações de combate ao coronavírus disponível em www.xapuri.ac.gov.br .

Pelo portal de transparência também é possível acompanhar os gastos www.xapuri.portal-transparencia em despesas > gastos diretos por projeto/atividade, função saúde > 1108 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA – COVID 19, ampliando a transparência pública e o controle social pela sociedade, e gerando segurança a população quanto as ações adotadas.

Evite fake news, acesse o site oficial da cidade www.xapuri.ac.gov sempre e atualize-se. Sobre o novo coronavírus, também está disponível o site do MPAC em www.mpac.mp.br/coronavirus .

Veja o Vídeo: