Durante a tarde desta sexta-feira (8), o prefeito Ilderlei Cordeiro juntamente com sua equipe de Saúde, esteve na Unidade Sentinela do bairro da Cohab, para a entrega de materiais para a desinfecção do local.

A manutenção será realizada nos prédios da Saúde e também em estabelecimentos da Prefeitura, nas Unidades Sentinelas todos os dias após o fechamento do estabelecimento. A limpeza será feita para evitar possíveis contágios do Covid-19.

“Não estamos medindo esforços na luta contra o Coronavírus, pois a nossa prioridade é sempre o bem-estar da nossa população,” pontou o prefeito.

Na oportunidade o prefeito também visitou todo o prédio que está passando por uma reforma, e começa os atendimentos para síndromes gripais a partir desta segunda-feira (11).