Assessoria – Mesmo com o bloqueio total das fronteiras entre Brasil e Peru, migrantes do país vizinho não param de chegar ao município de Assis Brasil. Preocupado com o agravamento da pandemia do novo coronavírus, o governador Gladson Cameli solicitou apoio no Itamaraty, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Embaixada Peruana no Brasil e também do consulado-geral do Peru no Acre para que medidas sejam adotadas com urgência dada a gravidade da situação.