Hoje pela manhã a redação do 3 de Julho publicou uma matéria a partir de denúncias de um morador do Jordão, onde o mesmo afirmava que barcos da prefeitura estariam sendo usadas para transportar bois, o fato foi desmentido pelo prefeito do município Elson Farias.

De acordo com o prefeito Elson, os barcos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares, convênios com algumas instituições e em seguida estes são entregue para associações, e comunidades ribeirinhas.

Foram quatro embarcações entregues para as Comunidades do Guaramirante, Comunidade do Tabocal, Comunidade do São Luiz e Comunidade do Camuci, no Rio Muru.

Segundo afirmou o prefeito, essa foi uma política de fortalecer agricultura familiar e melhorar as condições das famílias que moram mais distantes da sede do município.

Segundo Farias, a partir do momento em que a prefeitura entrega as embarcações, cabe cada comunidade se responsabilizar e determinar sobre as condições de uso de cada um.

Portanto fica registrado a versão do gestor em relação aos fatos mencionados na matéria que publicamos mais cedo, onde o denunciante afirmava ser as embarcações, de responsabilidade da prefeitura.