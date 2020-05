A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Educacional e o Núcleo de Apoio à Psicologia Educacional e Escolar (NAPEE), lança o Guia de Saúde Mental para educadores em período de isolamento social, baseado em conhecimentos da psicologia e áreas da saúde e educação, como mais uma das ferramentas de apoio aos profissionais da educação.

Com a pandemia da Covid-19, a população vive um período de incertezas, preocupações, angústias, medo, ansiedade, estresses com notícias de isolamento social e muitas vezes pânico. Isso tudo pode acarretar também problemas de saúde mental individual e coletiva.

O guia foi criado com o objetivo compartilhar informações com vistas a auxiliar na manutenção da saúde mental durante o período de isolamento social, visando contribuir para que este momento seja vivenciado da melhor forma possível.

Cada tópico do guia compõe um texto introdutório seguido de links que irão redirecionar os usuários aos conteúdos audiovisuais relacionados à temática, com informações importantes para a manutenção do bem-estar, principalmente no que se refere à saúde mental e, com uma linguagem acessível, apresenta propostas de reflexões para este e outros momentos.

Durante o período da quarentena, os educadores têm encarado uma nova realidade profissional, tiveram que se adaptar e estão se desdobrando para acompanhar da melhor forma seus alunos, em parceria com os pais.

Alguns professores também estão gravando videoaulas para apoiar o aprendizado em casa. As aulas podem ser acessadas na plataforma digital da SEE educ.see.ac.gov.br, enquanto persistir o isolamento social e depois dele.

“Além de contribuir com sua saúde, nós esperamos que este material seja útil para o cuidado com o outro, algo que é tão importante durante e após o período de isolamento. Esse apoio psicológico com as informações do guia serão de grande importância para todos”, concluiu o psicólogo Anderson Gomes .

O conteúdo poderá ser acessado por meio da plataforma digital da SEE: educ.see.ac.gov.br departamento-formacao.