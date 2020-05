Foram confirmados 13 novos casos da doença, aumentando de 1.447 casos, neste domingo, 10, para 1.460 registros nesta segunda-feira ,11.

Até o momento, são 5.074 notificações de infecção do vírus no Acre. Desses, 3.143 foram descartados e 471 estão em análise laboratorial.

Dos casos confirmados, 425 já receberam alta médica, 935 estão em isolamento domiciliar, 56 estão internados e destes, 47 encontram-se nas enfermarias e 9 nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

Três novas mortes por Covid-19 foram registradas nesta segunda-feira, 11, subindo para 44 o número de óbitos pela pandemia no estado.

A primeira vítima da doença foi o paciente J. B. S., de 65 anos. Ele apresentava comorbidade e foi internado, inicialmente, na UPA do Segundo Distrito, no dia 1º de maio, e morreu neste domingo, 10, na UTI do Into.

R. N. F. S. é a segunda vítima, um homem de 54 anos, que também morreu neste domingo, 10, no Into, sem comorbidades informadas.

Aos 38 anos de idade, a terceira vítima foi o paciente O. F. S, sem comorbidades informadas. Ele morreu nesta segunda-feira, na UPA do Segundo Distrito.

Apenas os resultados de testes rápidos foram acrescidos ao boletim desta segunda, uma vez que os resultados de PCR pelo Instituto Mérieux serão atualizados no boletim de terça-feira, 12.

Confira o boletim na íntegra: