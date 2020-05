Uma morte por Covid-19 foi registrada neste domingo, 10, Dia das Mães, no Acre, subindo para 41 o número de mortos pela pandemia no estado.

O paciente é P. R. C. S., de 47 anos, que morreu na noite deste sábado, 9, na UTI Covid do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco.

No dia 1º de maio, P. C. S. deu entrada na UPA do Segundo Distrito com sintomas da doença. Um exame atestou positivo pra o novo coronavírus.

No dia seguinte, dia 2, ele foi transferido para a UTI Covid do PS, onde permaneceu até este sábado.

Segundo os médicos, ele morreu por falência múltipla dos órgãos, choque séptico e pneumonia viral por Covid-19.