O Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura (Deracre), concluiu nesta semana a obra de terraplanagem no pátio do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

O local, que a princípio foi pensado para ser um estacionamento para clientes e funcionários da instituição, irá abrigar um hospital de campanha como extensão do hospital de referência, conforme decisão do governador Gladson Cameli e equipe.

De acordo com o funcionário Luiz Ernesto, o Deracre integrou-se à força-tarefa no mês de abril, quando começavam a ser noticiados os primeiros casos da Pandemia causada pelo coronavírus.

Ainda segundo o técnico, o órgão já vinha trabalhando há alguns meses em Operações Tapa-Buracos no entorno de alguns hospitais, como Fundação Hospitalar, Maternidade Bárbara Heliodora e UPAs.

“Por conta da pandemia foi necessário concentrar todos os esforços no Into, com o propósito de preparar a estrutura de um pátio de estacionamento”, completa Ernesto.

Luiz destacou ainda que foram concentrados no local vários equipamentos pesados para que a demanda fosse atendida.

“Em toda a área nós fizemos uma retirada de solo de 2500 metros cúbicos de material inservível, o qual foi substituído por outro material existente no terreno do hospital, e na sequência houve a deposição de seiscentos metros cúbicos de piçarra compactados nas partes terraplanadas. O Deracre encerrou os trabalhos, adicionando um pó de brita no entorno do hospital, a fim de não permitir que a poeira seja lançada no ar, ao trânsito de pedestre e veículos”, enfatizou.