Mais 158 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus foram registrados pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), neste sábado, 9. Dentre esses novos casos está o primeiro casos confirmado no município de Brasileia.

A prefeita do município, Fernanda Hassem, gravou um vídeo para informar toda a população brasileense sobre a triste notícia, a vítima é um Bombeiro de 49 anos que reside no Bairro Ferreira Silva.

A gestora informa ainda que a vigilância sanitária está acompanhando este caso com muito cuidado, pois apesar de o militar residir em Brasileia, o mesmo trabalha em Rio Branco.

Antes mesmo de o primeiro caso de coronavírus ser notificado no município, a prefeitura de Brasileia, juntamente com o governo do estado vinha tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação, desde a publicação de decretos, proibições, cancelamentos e eventos e mudança de ábitos.

Um homem de 72 anos, que estava entre os transferidos do Pronto-Socorro de Rio Branco para a UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), na quinta-feira, 7, é a 39ª vítima da Covid-19.

O idoso, que havia dado entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 2 deste mês, morreu por volta das 10h10 desta sexta-feira, 8, no Into.

Veja o Vídeo: