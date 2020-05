O atual momento de pandemia causada pelo coronavírus ocasiona diversos desequilíbrios nas estruturas sociais como especificamente na economia e suas relações de consumo.

Neste sentido, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) e os outros estados que integram os Procons da Região Norte do Brasil assinaram nesta sexta-feira, 8, uma nota de repúdio contra a ausência de políticas de redução dos juros pelas instituições financeiras dos produtos de cheque especial e cartão de crédito nesse período de pandemia.

No documento, os Procons convocam os órgãos e associações de defesa dos consumidores a uma mobilização de apoio aos consumidores nessa pauta de redução de juros praticados pelos bancos, como um dos instrumentos para auxiliar a recuperação socioeconômica e da dignidade população.

“Mesmo com uma crise de proporções generalizadas, nós estamos atentos às peculiaridades da Região Norte e suas implicações na vida cotidiana dos que aqui habitam. Por isso, estamos atuando de forma conjunta entre os Procons para buscar as melhores condições para os consumidores nortistas possam enfrentar as dificuldades desse ciclo pandêmico”, destaca o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

O gestor ressalva que o órgão já atua na articulação com os bancos, desde o início da pandemia, para que ações em prol dos correntistas sejam efetivadas, como a prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de pessoas físicas, microempreendedores e autônomos.

“Também há intervenções para evitar aglomerações nas agências, como as notificações que fizemos nesta semana, em todos os bancos da capital para que eles cumpram as normas de contenção à Covid-19, principalmente os procedimentos que assegurem o distanciamento entre os consumidores presentes nas filas”, informa Rodrigues.

Consumidores que tiverem alguma dúvida, reclamação ou denúncia pode contactar o Procon/AC pelos contatos telefônicos; (68) 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas ou 151, e pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br ou acessando a plataforma on-line: consumidor.gov.br.