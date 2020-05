Desde que a segunda maior cidade do estado ainda não tinha apresentado nenhum caso de infecção, a prefeitura já se preparava para atuar com um plano de contingência e isso facilitou algumas ações que vem dando resultado.

O prefeito Ilderlei assumiu o comando do comitê de enfrentamento a doença pessoalmente e tem deixado muito claro, que sua prioridade agora é cuidar das pessoas e diminuir o sofrimento das famílias.

A prefeitura distribuiu milhares de máscaras

Sobre as eleições deste ano, o prefeito tem procurado ficar distante desse assunto que para alguns adversários, tem sido a prioridade mesmo neste momento de medo e dor das pessoas.

“Estamos no pico da doença, sequer sabemos onde tudo isso irá nos levar, como vamos falar de eleição agora? As pessoas precisam de proteção e cuidado, farei isso e usarei todas as alternativas que estiver ao nosso alcance para que Cruzeiro do Sul atravesse este período de pandemia com o mínimo de dor e sofrimento possível. Não sabemos se este calendário eleitoral se cumprirá, olhem a situação que o país enfrenta”, disse Ilderlei.

Tendas nas proximidades da caixa foi fundamental, para garantir o rápido atendimento

A prefeitura de Cruzeiro do Sul preparou cinco unidades básicas de saúde, para atuar como unidade sentinela e dar suporte aos casos de pessoas com suspeitas da doença, além de adquirir uma grande quantidade de testes rápidos, estes tem sido importante na agilidade na identificação de infectados. As demais unidades permanecem fechadas para preservar a saúde dos profissionais e evitar a contaminação pela doença.

A cidade ganhou destaque pelo trabalho de apoio as pessoas que precisavam receber auxílio emergencial, onde a prefeitura disponibilizou uma estrutura de tendas, cadeiras e mascaras para todos os que se dirigiram até as agências bancárias. Além de disponibilizar uma máquina de xerox para atender o público com relação a documentos, o que agilizou muito o atendimento.

Esta de desinfecção é de fundamental importância na limpeza dos espaços públicos

Os servidores públicos municipais terão a partir do pagamento de maio, a suspensão de parcelas dos empréstimos consignados, fruto da de um entendimento do prefeito com a superintendência da Caixa Econômica Federal, acatando assim a lei aprovada na câmara e que vai ajudar aliviar a vida de centenas de famílias e injetar esse dinheiro na economia local.

A prefeitura suspendeu a cobrança de IPTU, alvarás e deu descontos de 17% da cobrança de taxa de limpeza e contratou funcionários do Circo Broadway, para atuar nos trabalhos de orientação da sociedade.

Equipes de vigilância epidemiológica atuam em várias frentes

Esta foi uma maneira de dar sua contribuição, pois como o circo estava em Cruzeiro do Sul durante o início da PANDEMIA, ficaram impossibilitados de se deslocarem para outros centros do País.

Primeiro Prefeito a reduzir o salário de si e dos nomeados na gestão

Tão logo iniciou o planejamento para enfrentar a crise que o COVID-19 provocaria, o prefeito se antecipou e determinou a redução do seu próprio salário e de todos os cargos em nomeação da administração municipal, uma maneira de conter gastos e garantir os serviços da máquina funcionando.

O prefeito acompanhou pessoalmente o apoio aos e beneficiários

Uma outra frente de serviços da vigilância epidemiológica foi autorizada pelo prefeito, estes atuam na desinfecção de espaços públicos e locais de risco da contaminação do COVID-19.

O Serviço de monitoramento para quem chega na cidade é cuidadosamente feito pela secretaria de saúde do município, que acompanha de perto os casos de suspeitos e dar todas as orientações necessárias.

O Prefeito ampliou o programa Cesta Feliz

Mais de 6 mil famílias de baixa renda serão beneficiadas com alimentos do Programa Cesta Feliz e do programa de apoio ao combate do Covid-19

Na parte social a prefeitura tem feito um diferencial, ao invés de apenas distribuir os alimentos da merenda escolar, o prefeito ampliou o programa ‘Cesta Feliz’. No mês de abriu, o Programa atendeu quase 4 famílias, mas com a ampliação para atender o programa Cesta Feliz e o programa de apoio ao combate do Covid-19, a partir do próximo mês atenderá cerca de 6 mil famílias de acordo com o prefeito.

A distribuição de alimentos para famílias em dificuldades tem ajudado muita gente a ter o básico em sua mesa, em tempos que diversas atividades do comércio e dos serviços estão suspensas.

O Programa Cesta Feliz passará atender 6 mil famílias, já em maio

O prefeito destacou as demais ações desempenhadas pela prefeitura, estas fazem parte do cronograma de melhoria da infraestrutura e recuperação de vias urbanas da cidade.

“Nossa equipe da secretaria de obras tem trabalhado duro para dar continuidade aos serviços de recuperação das ruas de nossa cidade. Os serviços de roçagem e limpeza também é muito importante, pois temos altos índices de Dengue e não podemos descuidar dessas ações preventivas”, afirmou Ilderlei.

A cidade recebeu 30 toneladas de asfalto essa semana

No último Boletim divulgado na noite desta sexta-feira (08), Cruzeiro do Sul apresenta uma subida assustadora nos casos de infecção por Covid-19.

São 68 casos confirmados, 3 internações e 08 curados até o momento. O prefeito ressalta a importância do apoio de todos, para que possamos vencer a doença e retomar a normalidade o mais breve possível.

Além do COVID-19, a Dengue também precisa de atenção

“Queria pedir encarecidamente para que as pessoas possam apoiar as ações do poder público, pois sabemos da dificuldade que enfrentamos e nenhuma cidade conseguirá sair dessa guerra vitoriosa se as pessoas não se unirem.

Estamos passando transtorno é verdade, mas quanto mais ficarmos em casa e seguir as orientações dos médicos, mais rápido vamos retomar nossa normalidade e recomeçar a vida, ” finalizou Ilderlei Cordeiro.

Serviços de roçagem e limpeza seguem por toda cidade