Assessoria – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), auxiliou dois jovens argentinos que estavam em situação de vulnerabilidade a voltar ao seu país, com a ajuda do cônsul da Argentina no Brasil.

A Secretaria foi contactada pelo cônsul para localizar esses jovens que estavam nas ruas de Rio Branco, já que devido à pandemia do coronavírus não conseguiam retornar à Argentina. A busca ativa iniciou na segunda-feira, 4, e na terça-feira, 5, foram encontrados. A família enviou valores pecuniários para que os jovens Diana Isabel, 19, e Martin Bustamante, 27, que são mochileiros e percorrem diversos países, pudessem se abrigar em um hotel na capital e, assim que possível, seguir viagem.

“Ficamos em contato com o consulado e a família e informei que encontramos eles. Nossa equipe os levou para um hotel e eles ficaram lá, levamos comida para eles jantarem até a família conseguir mandar mais dinheiro”, explicou a diretora de Direitos Humanos, Francisca Brito.

“A Seção Consular da Embaixada Argentina no Brasil agradece a assistência e a colaboração da Secretaria a esses cidadãos argentinos. Agradecemos especialmente o apoio da Diretoria de Direitos Humanos por todo carinho e compreensão nesse momento”, agradeceu a chefe da Seção Consular da Embaixada da Argentina no Brasil, Maria Julia Lorenzo.