A agência do Banco do Brasil na Rua Arlindo Porto Leal, no Centro de Rio Branco, suspendeu os atendimentos nesta sexta-feira (8) após um vigilante testar positivo para Covid-19. O prédio foi fechado para higienização.

A informação foi confirmada pelo superintendente do Banco do Brasil no Acre, Márcio Carioca. A previsão é de que a agência seja reaberta na terça (12).

Uma agência da Caixa Econômica Federal também fechou as portas nesta sexta após três servidores apresentarem sintomas do novo coronavírus. O banco fica localizado na Avenida Brasil, também no Centro da capital acreana. A previsão é de que a agência retorne os atendimentos no sábado (9), das 8h às 14h.

Mesmo com o isolamento distanciamento social, o estado acreano já tem mais de mil casos de infectados com a Covid-19. Já o número de mortos pela doença são 38 até esta sexta.

Agência fechada

O superintendente do Banco do Brasil, Márcio Carioca, disse que o vigilante trabalhou normalmente esta semana na agência. Ele apresentou sintomas da doença, fez o exame e recebeu o resultado nesta sexta.

“Tivemos que fazer a higienização da agência porque o prestador de serviço testou positivo. Estava trabalhando, teve os sintomas e fez o teste. Por precaução, fizemos o encerramento das atividades por hoje para preservar a integridade dos clientes que passassem ali e dos funcionários”, complementou.

Carioca disse que o contato entre os servidores da agência com a equipe de segurança é reduzido. Por isso, funcionários não vão ser afastados, mas serão monitorados e, caso apresentem sintomas, devem ser atendidos pelas equipes de saúde.

“Nossa área de segurança tem os locais bem seguros. A agência é de dois pisos e, após a abertura, o contato reduz muito com os servidores. Lógico que todos vão ficar em observação e qualquer situação que aconteça em relação à saúde ativamos nosso protocolo de segurança” , reforçou. Do G1 Acre