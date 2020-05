Servidores da Segurança Pública e da Saúde podem fazer testes rápidos de Covid-19 no Barral y Barral, em Rio Branco, por meio de agendamento. Os exames começaram a ser disponibilizados no final de abril, após a prefeitura receber 1,8 mil testes do governo.

O coordenador de Vigilância em Saúde do município, Félix Araújo, disse que neste período já foram feitos pelo menos 200 testes.

“Recebemos 1,8 mil testes que foram distribuídos entre o Barral y Barral, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto Socioeducativo (ISE) e Policlínica da Polícia Militar. Todos [testes] contam para a gente, só que distribuímos assim para evitar aglomeração”, explicou o coordenador.

A prefeitura informou que a unidade conta com dois servidores que trabalham com a realização dos testes e que eles foram treinados pela Vigilância Epidemiológica do município.

Os exames são feitos por agendamento. Os profissionais que tiverem com sintomas de gripe, podem solicitar às instituições hospitalares e de segurança pública o pedido para fazer a testagem, a partir do oitavo dia do início dos sintomas.

O teste é feito por meio de sorologia, por isso é necessário esse tempo de espera para poder fazer o exame.

“Ele não tem sensibilidade para pegar no início dos sintomas. Quem tiver com sintoma com sinais de gravidade, deve procurar a unidade de referência do estado, que é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º distrito”, orientou.

Araújo ainda ressaltou que os testes contribuem para que estes profissionais, que são de atividades que não pararam, possam retornar ao trabalho de forma segura.

“A importância desse teste é garantir aos profissionais da Saúde e Segurança a saúde deles, que podem apresentar sintomas e ao fazer o teste, eles podem retomar as atividades de forma segura”, concluiu.

O agendamento para os testes podem ser feitos pelo e-mail: crca.saude@riobranco.ac.gov.br. E os profissionais de saúde do município devem fazer o agendamento na sala de regulação das unidades básicas de saúde do município.

O boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesacre), desta quinta-feira (7), apontou que o número de casos de Covid, no estado, chegaram a 1.014. E confirmou mais uma morte pela doença, no município de Tarauacá, no interior do estado. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre