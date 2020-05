Diante do aumento do número de casos no município a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde referenciou 5 Unidades Sentinelas para o atendimento de pessoas com sintomas gripais, o serviço em dois postos de saúde começa a partir desta quinta-feira (7), no posto da 25 de Agosto e do bairro do Alumínio e das outras três na segunda-feira (11).

De acordo com o prefeito Ilderlei Cordeiro as pessoas só devem procurar essas unidades se estiverem com os sintomas gripais, e as outras UBS estarão responsáveis para as demais doenças.

Os postos de saúde ficam localizados nos bairros Alumínio, Miritizal, 25 de Agosto, Aeroporto Velho e Cohab.

As ações são voltadas a ajudar no enfrentamento do Coronavírus, e também dependendo do caso através de solicitação médica, será realizado testes rápidos nas unidades para o Covid-19.