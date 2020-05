A prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou uma parceria com o Ministério Público do Estado do Acre para intensificar as orientações de prevenção ao coronavírus. A campanha “Isolamento Social Salva Vidas”, foi lançada na última quarta-feira, 06, pelo MPAC, tem como objetivo incentivar o isolamento para evitar a proliferação do vírus.

A iniciativa leva em consideração as recomendações sanitárias de enfrentamento da Covid-19, bem como os decretos dos governos estadual e municipais para que a população fique em casa e evite ao máximo ir às ruas.

De acordo com um recente levantamento de uma ferramenta do Google, o índice de isolamento social no Acre caiu para 44,1%, colocando o Acre na sétima posição entre os estados do país que menos respeitam o isolamento.

Em Cruzeiro do Sul, os números de casos confirmados por COVID-19, tem aumentado significativamente nos últimos dias. Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira, 07, já somam 47 pessoas contaminadas pela doença.