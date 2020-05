O vereador de Rio Branco, Emerson Jarude (MDB), leva seu tempo a criticar e buscar pautas que polemizem na opinião pública e o coloque em evidência na imprensa, porque produção concreta no parlamento, este vereador não mostra.

Aliado número um do deputado estadual e pré-candidato a prefeito Roberto Duarte (MDB), Jarude é um daqueles que não percebeu o difícil momento que atravessamos e busca trazer a política para o centro do debate, no pior dos momentos.

Bem melhor dizendo, Jarude está praticando a velha perseguição politica e a vítima da vez é o poder executivo, assim como o MDB vem fazendo com o executivo estadual, tentando se promover sem ajudar a população.

Ao fazer uma acusação leviana e desmentida contra a gestão da prefeita Socorro Neri (PSB), o vereador não imaginava que o efeito seria ao contrário e acabou sendo bastante criticado na opinião pública. Pois percebe-se que esta tentativa de alcançar mais votos sendo contra,está falhando.

Comparar preços do álcool em gel no período em que o produto estava em escassez, com os preços do período da normalidade é no mínimo desonesto e leviano por parte do vereador.

A prefeitura de Rio Branco está empenhada em fazer o que tem sido possível para evitar o avanço do COVID-19 na capital, sempre alinhada com as ações do governo do estado.

A população tem se mostrado vigilante, tanto com quem tem buscado se empenhar em salvar vidas, quanto com quem tem buscado politizar as ações no período de maior sofrimento do povo acreano das últimas décadas, como vem fazendo os emedebistas Jarude e Roberto Duarte.

Socorro Neri segue com segue sendo elogiada pela sua postura, de abrir mão de tributos e receitas, coisa difícil para um gestor, tudo para aliviar a vida dos que estão sendo afetados pelas consequências do COVID-19.

Diante das postagens caluniosas proferidas pelo vereador Jarude, a prefeitura de Rio Branco emitiu uma nota de esclarecimentos explicando claramente a situação do álcool em gel.

Veja abaixo:

A respeito da falsa denúncia de superfaturamento no preço do litro de álcool em gel 70% adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde, cumpre-nos informar que:

1 – Ao tomar conhecimento de que circulava em redes sociais a referida denúncia, a prefeita solicitou à Controladoria Geral do Município que realizasse a devida apuração, o que foi feito de pronto.

2 – A aquisição de álcool em gel 70% foi realizada na segunda quinzena de março, no momento em que o país todo ressentia-se da falta dos insumos necessários à proteção dos profissionais de saúde, à medida em que, com a pandemia do novo coronavírus, houve uma procura muito superior de álcool em gel 70% do que a capacidade de produção das indústrias brasileiras.

3 – Para refrescar a memória sobre um contexto tão recente, sugerimos a leitura de uma matéria de um site de notícias, do dia 15/03/2020, apontando de que o preço médio de 500 ml de álcool em gel 70% estava em torno de R$40,00, o que daria R$80,00 o litro. Nesse caso, o preço adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde foi bem melhor.

Clique e Vejam aqui: Economia.ig.com.br

4 – A Prefeitura precisava desse produto, além de máscaras e luvas, para fornecer aos profissionais de saúde e manter as unidades de saúde e outros serviços essenciais funcionando. Nossos profissionais de saúde precisavam e exigiam a imediata aquisição desses EPIs.

5 – O procedimento de “dispensa de licitação” foi realizado, por meio de cotação de preços com as empresas que garantiam a entrega no prazo necessário. Era isso que a situação exigia naquele momento e foi isso que a gestão municipal fez.

6 – O processo encontra-se disponível no Portal de Transparência, como exige a legislação e tem sido prática da gestão municipal.

7 – Não dá para comparar o preço do litro de álcool em gel comprado no início da pandemia, com o preço praticado hoje, quando a produção e a procura já está sendo equilibrada. Essa é uma tentativa torpe e vergonhosa de tentar desqualificar o trabalho dos que estão, dia e noite, empenhados em minimizar os danos da crise em nossa cidade, por interesse meramente eleitoral.

Diretoria de Comunicação

Prefeitura de Rio Branco

