A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que registrou 163 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas. O número é mais do que o dobro desta quinta-feira, 7, quando 71 novos casos tinham sido confirmados.

Desse modo, o número oficial total de infectados pela Covid-19 subiu de 1.014 para 1.177. Os primeiros casos da doença no Acre foram registrados no dia 17 de março, quando existiam apenas 3 pessoas infectadas.

Dois novos exames deram positivo para duas pessoas que morreram. Eles são: um homem de 71 anos, cujas iniciais são L. C. P, falecido na quarta-feira, 6, e uma mulher de 69 anos, com iniciais Z. B. R., que morreu nesta quinta-feira, 7. Assim, sobe de 36 para 38 o número de mortes pela Covid-19 no estado.

Nesta quinta-feira, o estado ultrapassou a marca dos 1.000 casos oficiais de contaminação pelo novo coronavírus.

Mais informações no boletim completo do Departamento de Vigilância em Saúde, a partir das 16 horas.