O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) recebeu do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a serem utilizados pelos servidores do Sistema Penitenciário Acreano. Os materiais foram solicitados pelo Iapen tendo em vista as ações de controle e prevenção ao coronavírus.

O material foi recebido no presídio federal em Porto Velho e trazido para Rio Branco. Entre os equipamentos recebidos estão 84 litros de álcool em gel, 2,4 mil máscaras e 4 mil luvas. O material foi distribuído entre as unidades da capital e do interior.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, destacou a parceria com o Depen e afirmou que todos os esforços estão sendo realizados para que sejam dadas as melhores condições de trabalho aos servidores durante a pandemia. “O Departamento Penitenciário Nacional é um grande parceiro e atendeu a nossa solicitação dentro das possibilidades do momento. Com mais essa ajuda, nós conseguimos manter e oferecer um melhor ambiente de trabalho para que os servidores possam atuar”, disse.

Ele ainda lembrou que o material agrega o pacote de medidas tomadas pelo Iapen nas ações de combate à Covid-19. “Nós já realizamos constantemente a entrega de EPIs, por meio da parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), bem como através da confecção de máscaras com a mão de obra de detentas do próprio Sistema Penitenciário acreano. Além disso, são realizadas ações de desinfecção dos ambientes e orientações são feitas aos servidores”, ressaltou.